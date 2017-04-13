男方宣布結婚 劉雨柔：但新娘不是我NOWnews今日新聞 (2017-04-13 17:40)
詹子晴、劉雨柔、黃喬歆（瑤瑤）等人上《小明星大跟班》談感情，分享與前任分手的最瞎經驗，詹子晴就自爆跟某任男友聖誕節當日交往，隔天就收到分手簡訊，傻眼：「才在一起一個晚上耶！」最後得知原因竟是對方家長反對，但兩人明明還未見過雙方家長，離譜的讓她無奈。
聽聞詹子晴誇張感情經歷，劉雨柔表示自己也遇過同等級的爛遭遇，與對方熱戀3、4個月，有天男方卻跟她說準備要結婚，原因是爸爸生病要沖喜，「但新娘不是我，是他交往很久的女朋友！」讓她莫名冠上小三罪名，殊不知男方竟說結婚後不會影響兩人戀情，示意可繼續交往，Sandy睜大眼直呼：「爛男人!」誇張劇情讓人直搖頭。
黃喬歆則表示，對於談感情會再三確認對方是否單身才會進一步，但曾在交往期間發現男友家有女性用品，對方解釋是親姊姊的，所以不疑有他，過一陣子後開始找不到人，便跑去對方家堵人，竟被嫌白目，「他突然從廁所拿出一件女生內褲，跟我說他有未婚妻了」，當下愣住不相信所言屬實，認為未婚妻只是一場騙局，沒想到最後對方真的結婚了。更多內容於14日晚間10點播出。
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