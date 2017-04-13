地球夜晚太醉人 NASA公布珍貴美照中央社 (2017-04-13 17:56)
（中央社雪梨13日綜合外電報導）夜晚的地球有多美，美國航空暨太空總署（NASA）公布新照片，帶你從空中俯瞰難得一見的地球夜晚樣貌。
澳洲新聞（news.com.au）網站報導，這些名為「夜光」的照片，不只能滿足地球人對所居住星球的好奇心，還是25年來重要研究工具。
這些NASA捕捉到的照片呈現出人類在全球落腳的模式、如何形塑地球，以及能源使用。
NASA此次公布的地球夜景照是去年所觀測到的。這些照片很快就能應用於即時的天氣和災難應變，還能追蹤戰爭影響。
照片精確度也已大幅提升，因為地球科學家羅曼（Miguel Roman）和他的團隊消除了雲、雪和冰層、大氣汙染以及不同月相等外來光的影響。1060413
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