（中央社雪梨13日綜合外電報導）夜晚的地球有多美，美國航空暨太空總署（NASA）公布新照片，帶你從空中俯瞰難得一見的地球夜晚樣貌。



澳洲新聞（news.com.au）網站報導，這些名為「夜光」的照片，不只能滿足地球人對所居住星球的好奇心，還是25年來重要研究工具。



這些NASA捕捉到的照片呈現出人類在全球落腳的模式、如何形塑地球，以及能源使用。



NASA此次公布的地球夜景照是去年所觀測到的。這些照片很快就能應用於即時的天氣和災難應變，還能追蹤戰爭影響。



照片精確度也已大幅提升，因為地球科學家羅曼（Miguel Roman）和他的團隊消除了雲、雪和冰層、大氣汙染以及不同月相等外來光的影響。1060413