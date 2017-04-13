疾管署今天(13日)公布今年首例茲卡病毒境外移入病例，1名本國籍男性自非洲安哥拉返國後遭確診感染茲卡，衛生單位已啟動相關防治作為。疾管署指出，雖然世界衛生組織已解除茲卡病毒為國際公衛緊急事件，不過孕婦感染茲卡將有10%機率會導致胎兒小頭症，還是提醒備懷孕或是已經懷孕的女性，不要前往茲卡流行地區。

疾管署13日公布今年(2017年)首例境外移入茲卡病毒感染確定病例，疾管署副署長羅一鈞表示，1名住在北部的20多歲男性，於3月中旬曾至非洲安哥拉，4月10日返國因發燒、紅疹等症狀就醫檢查，13日確診感染茲卡病毒。羅一鈞：『(原音)在3月中去中非的安哥拉工作回台灣之後，發現有發燒、出疹的狀況，也有全身倦怠及肌肉酸痛，經醫師診斷、疾管署確診為茲卡病毒。』

羅一鈞說，目前個案同住及職場接觸者均無疑似症狀，地方衛生單位也已啟動相關防治作為。他指出，雖然全球茲卡疫情在去年下半年已逐漸獲得控制，世界衛生組織並於去年11月宣布解除茲卡病毒為國際公衛緊急事件，但對於孕婦而言，感染茲卡仍有導致胎兒小頭畸形或死亡的風險，還是不可掉以輕心。羅一鈞：『(原音)目前在東南亞、非洲及中南美洲，仍然是茲卡的疫區，還會有零星的疫情發生，如果是孕婦感染的話，有10%的機會，可能會產下有小頭症的先天畸形小朋友，所以特別提醒準備懷孕或是已經懷孕的女性，不要前往流行地區。』

我國自2016年迄今共有14例茲卡確定病例，均為境外移入；全球自2015年以來，已有國家與屬地共79個具茲卡病毒本土病例紀錄。疾管署呼籲，民眾返國入境時如自覺可能感染茲卡病毒，應主動聯繫機場檢疫人員；返國後2週內如有不適，就應盡速就醫並告知旅遊史。