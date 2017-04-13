《哈利波特》番外篇《怪獸與牠們的產地》在去年上映，除了是「魔法媽媽」J．K．羅琳所編寫，這齣的主演為艾迪．瑞德曼、凱薩琳．華特斯頓、丹．富勒等實力派演員，魔法世界強勢回歸，威力果然驚人，電影在全球總計賺得8億多美元，也成為2016年最賣座的電影第八位。

而當初J．K．羅琳就有說《怪獸與牠們的產地》確定會發展成五部曲，主角們的冒險故事讓眾影迷們在看過第一部曲之後更加好奇，今天第二部曲又有了新的消息，確定在今年夏天開拍，雖然還不確定電影會何時上映，但可以先了解二部曲的5個亮點，過過乾癮吧！

強尼戴普演葛林戴華德

身為《哈利波特》的鐵粉，肯定知道黑巫師葛林戴華德（Grindelwald）和鄧不利多有著不一般的感情，而葛林戴華德在魔法世界中有著操弄人心與意志的能力，既危險卻同時具有魅力，所以之前就確定讓強尼戴普飾演葛林戴華德，強尼戴普本身的個人色彩就很強烈，讓他飾演這個代表性人物絕對是一大看點。

裘德洛飾演年輕版鄧不利多

英國的代表性演員裘德洛在今天確定將飾演40歲的阿不思．鄧不利多，有別於以往大把白鬍子的形象，這次年輕版的鄧不利多由裘德洛飾演，讓許多粉絲大讚這將會是最性感的鄧不利多，而和強尼戴普飾演的葛林戴華德將上演對手戲，也讓人十分期待他們之間的火花。

魁登斯·巴波將在續集成為關鍵人物

在第一部曲的最後，大家才知道原來這個軟弱膽小的魁登斯竟是闇黑怨靈的帶源者，而這個角色最後並沒有死，每個環環相扣的情節都跟闇黑怨靈有關，魁登斯在續集中葛林戴華德、鄧不利多一樣成為關鍵人物。

以歐洲為主場景

第一集的故事背景發生在美國，所以大多以紐約為主要場景，不過第二集開始會以歐洲為中心，回到主角紐特的故鄉，根據消息，取景地主要會來英國和巴黎。

大衛．葉慈繼續擔任導演

《哈利波特》想必都對大衛．葉慈不陌生，他曾執導《哈利波特》系列的最後四部電影，而這系列的工作也讓他在商業和導演榮譽上取得成功，《怪獸與牠們的產地》第一部曲也是由他擔任導演，接下來的第二部曲一樣由他執導，導演將和演員們激出什麼樣的火花，十分令人期待。

（取自怪獸與牠們的產地 粉絲專頁）