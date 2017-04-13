安潔莉娜裘莉被爆有新歡 已論及婚嫁中央社 (2017-04-13 17:19)
（中央社洛杉磯13日綜合外電報導）消息人士爆料，與布萊德彼特（Brad Pitt）的離婚尚未塵埃落定的安潔莉娜裘莉（Angelina Jolie）不僅已有新歡，甚至還論及婚嫁。
根據美國八卦週刊「In Touch」獨家報導，這名消息人士爆料：「這個新聞讓小布措手不及。他不知道她有跟任何人交往，更不用說她考慮跟某人結婚了。」
根據這名消息人士，小布感受到裘莉新歡構成極大威脅，因為他們還在為了爭取6名小孩的監護權，鬧得不可開交。
消息人士說：「另1個男人要與他的孩子相處這個想法，讓他相當難受和沮喪。小布沒有看過裘莉的新歡，也不想跟他見面，甚至認為他是這個家庭的不速之客。」
一旦裘莉正式離婚，15歲的馬杜斯（Maddox）、13歲的派克斯（Pax）、12歲的札哈拉（Zahara）、10歲的希羅（Shiloh）和8歲雙胞胎諾克斯（Knox）和薇薇安（Vivienne）生活將再度產生改變。不過，據信裘莉將孩子的需求擺在愛情之前。
第2位消息人士爆料：「裘莉一開始希望等到與小布的離婚訴訟塵埃落定後再公開。但現在她可能幾週後，就要在洛杉磯跟她的孩子們介紹她的新歡了。」
裘莉還沒有對外公開這段新關係，但據信她未來的老公是她去年在倫敦時遇到的1名慈善企業家。（譯者：中央社陳昱婷）1060413
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