全聯老總應先看大數據 年輕族群原本是支持者NOWnews今日新聞 (2017-04-13 16:41)
全聯總裁徐重仁一句話，幾乎惹惱所有年輕人，大數據公司調查發現，原本全聯小編操作，相當獲得年輕族群好評，但4月12日事件爆發當日，負面評價瞬間飆升，各種分享與回應不斷延伸，藉由大數據蒐集分析，就能立刻瞭解嚴重度。
大數據公司營運長林慧珍表示，觀察事件發展，資料蒐集是重要關鍵，電話曾經是主流方式，但抽樣與樣本數遭人詬病，網路也有相同疑慮，大數據則解決傳統民調缺陷，蒐羅社群網站或論壇等整體網路群體意見，分析公眾討論傾向。
口碑建立已是環環相扣時代，不論社群、論壇、媒體、搜尋引擎、行銷，其中一項受到關注，就有可能引發連鎖反應，因此只要瞄準熱門事件當下，準確投放話題，就有機會成功廣泛討論，也讓大數據分析成各企業顯學。
大數據公司技術長陳詳翰表示，巨量繁雜是網路資料特性，大數據分析系統，能快速蒐集各種資訊，瞭解人類語言意涵，分析各種討論文字，評斷正面或負面傾向，再統計成易懂數據，讓人瞭解社會意見動向。
陳詳翰強調，未來人工智慧不僅分析文字，也要能聽懂語音訊息，影音內容當然是輿論分析重要因素，同時最好能跨越不同語言，跨區域市場研究時，能更輕鬆易懂全球熱潮，能夠在資源有限下，準確投放宣傳或避險。
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