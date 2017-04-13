▲《死侍2》中機堡一角確定會由喬許布洛林飾演。（合成圖／翻攝自臉書、Instagram、推特，2017.04.13）

電影《死侍》首部曲賣座全球，影迷早就敲碗期待續集。近日有消息傳出新角色「機堡」（Cable）將由喬許布洛林（Josh Brolin）飾演。對此消息，身兼製片的「死侍」萊恩雷諾斯（Ryan Reynolds）也在推特上證實，打趣怒罵：「什麼啊！福斯！你不能在同宇宙中飾演2個角色。」

前陣子機堡流言滿天飛時，傳出羅素克洛（Russell Crowe）、皮爾斯布洛斯南（Pierce Brosnan）等人都有可能，甚至連布萊德彼特（Brad Pitt）都有意「參一咖」，如今確定將由喬許布洛林飾演，也讓影迷更加期待。

▲「死侍」萊恩雷諾斯在推特證實喬許布洛林將演出的消息。（圖／翻攝自推特，2017.04.13）

因為喬許布洛林目前在漫威電影宇宙中飾演大反派「薩諾斯」，萊恩雷諾斯才會在推特文中怒嗆。不過在《死侍2》，喬許布洛林只會為機堡做動態捕捉，因此外界認為飾演2個角色，並不會影響之後宇宙觀。