楊德昌舊作在法上映 法媒嘆哈利路亞中央社 (2017-04-13 16:58)
（中央社記者曾依璇巴黎13日專電）台灣新電影運動代表導演楊德昌曾以「一一」獲得坎城影展最佳導演?，深受法國影評讚賞。他於1985年推出的作品「青梅竹馬」修復版近日在法上映，有法國媒體感嘆，終於得見。
楊德昌的第2部劇情長片「青梅竹馬」於1985年在台灣上映，當時票房不佳，只推出4天就下片。
楊德昌於2000年以「一一」獲得坎城影展最佳導演?，在法國影評和電影愛好者中間享有極佳讚譽，但他的作品並未全數引進法國。
距離「青梅竹馬」面世時隔32年，這部電影昨天起以修復版在法國部分電影院上映，「解放報」（Liberation）和「世界報」（Le Monde）不約而同嘆了聲「終於」，快訊週刊（L’Express）還說「哈利路亞」。
解放報記者推崇楊德昌是台灣電影新浪潮的象徵，他上次遇到楊德昌是在2000年，他當時還把電影工作者的慢熟與法國足球巨星席丹（Zinedine Zidane）做了很細緻的比較。
文章特別讚賞「青梅竹馬」裡的光線，「楊德昌懂得莊嚴地拍攝白晝所有的狀態、所有的細微變化，同時，隨著敘事走向焦慮不安，留白和陰影也逐漸成為畫面底色」。
世界報文章則表示，唐突一些地說，「青梅竹馬」拍出趨於淡薄的生活，聲音的漸弱直至沉默，還有人與人之間的離散，直至再也不見彼此。
內文指出，「光陰的故事」和「海灘的一天」獲得成功後，新一代電影人期望在台灣電影能占有一席之地，但「青梅竹馬」票房奇差，老派電影界、娛樂界、媒體似乎都不看好新電影的發展，在市場法則至高的機制下，新電影在台灣受到冷落，向外尋求跨國合製以便延續，最後還是無以為繼。
文末表示，「因此我們可以明白，楊德昌身為一個偉大藝術家，不只『青梅竹馬』，他的所有作品對自己的命運看得有多透徹」。
快訊週刊在電影部分的「不可錯過」專欄中，也介紹了「青梅竹馬」，開頭就表示，這部電影出品32年後才來到法國電影院，真是「哈利路亞」。1060413
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