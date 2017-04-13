（中央社台北13日電）敘利亞問題引發美俄關係惡化，中國大陸外交部長王毅今天表示，對敘利亞形勢近來再度緊張感到憂慮。他呼籲美俄加強溝通與協商，並重申政治解決是唯一可行途徑。



敘利亞發生疑似使用化學武器攻擊造成慘重傷亡，促使美國總統川普（Donald Trump）發動軍事攻擊，也讓美俄之間出現齟齬。



大陸央視新聞客戶端報導，王毅今天與巴勒斯坦外交部長舉行聯合記者會上，面對媒體詢問有關敘利亞形勢時表示，中國大陸堅決反對任何使用化學武器的非法行徑，也對此予以強烈譴責，中方支持對近日在敘利亞發生化武事件進行獨立與全面調查。



他並指出，如果要採取行動，應當在聯合國框架下，恪守聯合國憲章宗旨與國際關係的基本準則，在安理會討論這項問題時，「我們主張大家協商一致，為此我們努力到最後一刻，希望聯合國特別是安理會能夠就此維護團結，形成共識。」



王毅也重申，政治解決敘利亞問題仍然是唯一可行的正確途徑。中方敦促有關各方，特別是美俄之間要加強溝通和協商，避免衝突和對抗，也呼籲國際社會保持團結，繼續支持聯合國發揮主渠道作用。



他並透露，中國大陸敘利亞問題特使解曉岩將再造訪有關國家，就敘利亞形勢與各方深入交換意見，發揮中方的建設性作用。



在王毅呼籲以政治途徑解決敘利亞問題之前，稍早中國大陸在聯合國安理會針對敘利亞問題的決議草案表決時，選擇投下棄權票，並未動用否決權。1060413