（中央社台北13日電）中國大陸廣東省深圳市日前驚傳，一名造型設計師為女顧客理髮時，竟將她的「耳垂」剪了下來。當時店家陪同顧客送醫急救，但當顧客事後去談理賠時，店員卻說「剪掉耳朵是很正常的事」。



大陸晶報報導，深圳女子吳施3月底前往位在羅湖區的一家美容院理髮。剪了10分鐘左右，她感到右耳一陣尖銳疼痛，竟發現流血不止，讓她痛到大喊。



旁邊的顧客勸吳施趕緊就醫，美容院經理和髮型師便陪同吳施到當地醫院求診，醫生看到耳朵第一句話是「呀，肉都沒有了」。



吳施表示，當時髮型師掏出一團衛生紙，裡面是被剪下的耳垂。由於已事發30分鐘，在醫生建議下，吳施一行最後到深圳富華醫療美容醫院縫合。



吳施說，由於時間過太久，最終只縫上一層皮，還要等10天才能知道皮膚是否「活了」。當時，美容院人員告訴她，10天後會給她一個說法，因為髮型師也全程陪同，看在對方態度很好的份上，沒有立刻求償。



據醫院診斷，吳施右側耳垂可見明顯傷口，會留下永久疤痕。為此，吳施在拆線後和幾名同事8日前往美容院，要求店家道歉賠償。沒想到店家竟表示，事件責任在髮型師個人，店家概不負責。



此外，一名髮廊員工更對她表示，剪掉耳垂在美髮業很正常，不足為奇。



雙方為此爆發口角，店家報警後，趕到的員警將雙方帶到派出所。



調解過程中，吳施主張店家應賠償人民幣10萬元（約新台幣45萬元），包含誤工費、精神損失費和後續醫療費用等。



而店家堅持最高數額為3000元，並聲稱吳施就醫過程中產生的車馬費、醫療費共計3500元，店家已當場支付。而3000元的賠償，是根據搜尋別家理髮店以往類似事件時得出的數字，屬業界前例。



雙方無法達成共識，事件仍待進一步調解。1060413