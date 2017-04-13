《祕境探險：失落的遺產》 將於8月22日發售NOWnews今日新聞 (2017-04-13 13:55)
繼日前才剛報導《祕境探險：失落的遺產》遊戲時間高達10小時以上後，官方12日就正式發表遊戲將於8月22日發售。
《祕境探險：失落的遺產》故事發生在《祕境探險4》之後，在最新的預告片中，娜汀一改在《祕境探險4》中爆炸頭外型，且和克洛伊互動似乎不是很親密，振至在相互提防，到底是為何這兩個女人會一起倒印度尋找寶藏、以及兩個人的關係是如何呢，目前還無法得知。
《祕境探險：失落的遺產》預定售價39.99美元，不需要《祕境探險4》也可遊玩，玩家就耐心等到發售日再來享受遊戲吧。
▲《祕境探險：失落的遺產》最新預告片出爐。（影片／取自PlayStation官方頻道）
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