▲Ella順利產下勁寶。（圖／翻攝自陳嘉樺 Ella臉書，2017.04.13）

Ella（陳嘉樺）12日產下寶貝兒子「勁寶」，網路上傳出水中分娩一說，Ella今（13）日也在臉書上公開回應，表示自己本來想水中分娩，不過因為產道不夠寬，最後還是在床上生產，文中也提到「沒有打無痛，所以狠狠狠痛！」讓粉絲看了相當不捨。

Ella在文中寫下：「昨天下午，在所有我愛的姐妹們和家人的陪伴下，把我人生的第一個寶寶平安的生下來了！」更幽默的說第一次看到產房擠這麼多人，直說自己很愛熱鬧，也透露目前勁寶因爲肺部嗆入羊水和胎便，所以現在要用呼吸器治療，而Ella與老公兩人沈浸在為人父母的喜悅中，也很感謝各界的關心和祝福，文末更有趣寫下「勁寶手長腳長挺鼻小臉就是帥」、「勁寶下面很壯觀桃花就是旺」讓人非常期待將來能看到勁寶更多的可愛模樣！

▲Ella順利產下勁寶。（圖／翻攝自陳嘉樺 Ella臉書，2017.04.13）

▲Ella表示與老公兩人沈浸在為人父母的喜悅中。（圖／翻攝自陳嘉樺 Ella臉書，2017.04.13）

▲Ella臉書公開謝粉絲報平安。（圖／翻攝自陳嘉樺 Ella臉書，2017.04.13）