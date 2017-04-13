女兒10歲當公安？陸官員篡改年齡牟利中央社 (2017-04-13 13:01)
（中央社記者邱國強北京13日電）中國大陸河南省鹿邑縣公安局前政治處主任邱海山為牟取利益，涉嫌篡改自己女兒年齡，讓女兒10歲就當上公安，詐領薪水。他因此被移送當地檢方偵辦。
澎湃新聞報導，根據一份名為「河南省公安廳關於邱海山等人嚴重違紀違法問題的情況通報」內容，當時具有鹿邑縣公安局黨委委員身分的邱海山，夥同民警劉萍、鹿邑縣人社局前公務員管理股長張季梅等人，出現多項違法行為。
報導指出，邱海山等3人的涉案情節，是在辦理畢業生分配、幹部調動、公務員登記和入警（擔任警察）申報過程中，有徇私舞弊、濫用職權、貪汙、受賄等行為。
這則報導提到，邱海山涉嫌為自己的女兒篡改檔案年齡，導致女兒能「7歲上警校、10歲當公安、長期領工資」，達到牟利目的。
此外，2016年4至8月，在中共河南省委第6巡視組、鹿邑縣紀委、駐公安廳紀檢組先後對鹿邑縣公安局調查入警造假問題期間，邱海山等人為滅證，將全局500多名民警的人事檔案拆分、轉移、隱匿，部分甚至銷毀，還指使屬下嚴密監視調查組動向。
報導指出，邱海山等人對抗組織審查的行為，被中共河南省紀委、省委巡視組稱為「公然藐視紀委權威、公然對抗組織調查」的「惡劣典型」。邱海山、張季梅、劉萍等3人已被移送檢方偵辦。1060413
關鍵字：
其他兩岸新聞更多兩岸新聞
編輯首推
愛情物語女孩必讀
蔡康永
我是馬克
摘星工廠
熱門推薦
- 時尚保養
- 家電商品
- 精選分類
- 人氣商品
- 熱賣商品
奇跡羊肉米．小米機．紅米 Note kitty．初階米精．小米3．中興香米．紅米．紅米 note．御膳米．YAVi 雅米 i05．小米 3 卡片．紅米機．米奇 輕巧 郵差包．三好米溫泉．搖擺米奇．紫米鮮肉粽．嚕嚕米 玩偶．米奇印花內搭褲．Apple 儲米箱．米妮馬克杯．米屋 日本 越光米．小米機3 手機．米血．米雅可 刀具．長米．好米．米奇 布偶．米糊．嚕嚕米 餐盤．迪士尼 米奇 書包
美聯航「請」乘客下機？ 服務不力屢引網民憤怒【北京新浪網】
網曝白百何約會美男 失戀33天成出軌名單「指南」【北京新浪網】
坐飛機遇超售該咋辦 航企需幫改簽或退票並補償【北京新浪網】
日赴台遊客少因搶不過機位？台旅行社提議保留4成給日本人【北京新浪網】
遭暴力驅逐乘客聘律師求訴 美聯航再次公開道歉【北京新浪網】
發燒雜誌更多
康健雜誌
吃辣能減重？９大「秘辛」一次破解！
為什麼有人無法吃辣，有人卻無辣不歡？吃辣可以訓練嗎？吃辣能不能減重？吃辣會不會傷胃？...《詳全文》