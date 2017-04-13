（中央社記者邱國強北京13日電）中國大陸河南省鹿邑縣公安局前政治處主任邱海山為牟取利益，涉嫌篡改自己女兒年齡，讓女兒10歲就當上公安，詐領薪水。他因此被移送當地檢方偵辦。



澎湃新聞報導，根據一份名為「河南省公安廳關於邱海山等人嚴重違紀違法問題的情況通報」內容，當時具有鹿邑縣公安局黨委委員身分的邱海山，夥同民警劉萍、鹿邑縣人社局前公務員管理股長張季梅等人，出現多項違法行為。



報導指出，邱海山等3人的涉案情節，是在辦理畢業生分配、幹部調動、公務員登記和入警（擔任警察）申報過程中，有徇私舞弊、濫用職權、貪汙、受賄等行為。



這則報導提到，邱海山涉嫌為自己的女兒篡改檔案年齡，導致女兒能「7歲上警校、10歲當公安、長期領工資」，達到牟利目的。



此外，2016年4至8月，在中共河南省委第6巡視組、鹿邑縣紀委、駐公安廳紀檢組先後對鹿邑縣公安局調查入警造假問題期間，邱海山等人為滅證，將全局500多名民警的人事檔案拆分、轉移、隱匿，部分甚至銷毀，還指使屬下嚴密監視調查組動向。



報導指出，邱海山等人對抗組織審查的行為，被中共河南省紀委、省委巡視組稱為「公然藐視紀委權威、公然對抗組織調查」的「惡劣典型」。邱海山、張季梅、劉萍等3人已被移送檢方偵辦。1060413