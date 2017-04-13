白百何陷不倫醜聞 「幫唱」張碧晨遭撤換NOWnews今日新聞 (2017-04-13 12:41)
大陸歌唱節目《歌手2017》即將在15日直播總決賽，節目組日前公布各歌手找來的「幫唱」陣容，傳聞張碧晨將找來楊宗緯助陣，有消息指出原本人選是她的好姊妹白百何，但因她近日身陷出軌負面消息而作罷。
張碧晨對白百何的歌聲讚譽有加，稱她是「被華麗演技耽誤的正牌歌手」，亦有網友表示：「白百何唱歌很好聽啊，這幫唱是來搶她老公飯碗的吧，歌王背後的女人，碧晨這一招強襲可以的！」
不過白百何12日遭爆料出軌，還跟「小王」親密同遊泰國，身陷不倫風波，傳節目緊急撤換人選，改邀請楊宗緯與張碧晨合唱，但尚未獲得證實。
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