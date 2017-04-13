▲網友原本很期待白百何（右）與張碧晨合唱。（合成圖／翻攝自歌手、白百何微博，2017.04.13）

大陸歌唱節目《歌手2017》即將在15日直播總決賽，節目組日前公布各歌手找來的「幫唱」陣容，傳聞張碧晨將找來楊宗緯助陣，有消息指出原本人選是她的好姊妹白百何，但因她近日身陷出軌負面消息而作罷。

張碧晨對白百何的歌聲讚譽有加，稱她是「被華麗演技耽誤的正牌歌手」，亦有網友表示：「白百何唱歌很好聽啊，這幫唱是來搶她老公飯碗的吧，歌王背後的女人，碧晨這一招強襲可以的！」

不過白百何12日遭爆料出軌，還跟「小王」親密同遊泰國，身陷不倫風波，傳節目緊急撤換人選，改邀請楊宗緯與張碧晨合唱，但尚未獲得證實。

▲張碧晨傳將改與楊宗緯合唱，但未獲證實。（圖／翻攝自歌手微博，2017.04.13）