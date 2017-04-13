蘋果跨足醫療 傳密組團隊研究糖尿病中央社 (2017-04-13 12:49)
（中央社班加羅爾12日綜合外電報導）美國有線頻道CNBC今天引述3名熟悉內情的消息人士報導，蘋果（Apple）現正進行1項祕密計畫，僱用1組生物醫學工程師，參與研發治療糖尿病的感測器。
路透社引述CNBC報導說，這個計畫最先是由已故創辦人賈伯斯所發想。蘋果發言人婉拒評論。
CNBC報導，這個工程師小組預料會在美國加州巴羅艾托（Palo Alto）1間不起眼的辦公室上班，距蘋果總部不遠。
現在製藥與科技的界線越見模糊，企業紛紛合縱連橫，運用結合生物和軟硬體的高科技裝置治療慢性病，名為「生物電子學」的全新醫學領域應運而生。
去年葛蘭素史克藥廠（GlaxoSmithKline Plc）和谷歌（Google）母公司Alphabet Inc聯合成立公司，就是以行銷生物電子器材，藉由連結人體神經來對抗疾病為目標。（譯者：中央社鄭詩韻）1060413
關鍵字：
其他科技新聞更多科技新聞
編輯首推
愛情物語女孩必讀
我是馬克
摘星工廠
蔡康永
熱門推薦
- 時尚保養
- 家電商品
- 精選分類
- 人氣商品
- 熱賣商品
Chick 比基尼．比基尼女郎．性感 白色 比基尼．比基尼．鋼圈比基尼．UNNO 比基尼．綁帶 比基尼 泳裝．白色比基尼．比基尼 無肩帶 內衣．AINIA 比基尼．Angela 比基尼．UNT 比基尼．比基尼胸墊．國旗比基尼．HH 比基尼．比基尼妮．iPhone 比基尼．蕾絲 比基尼 泳裝．針織 比基尼 泳裝．芭貝里 barbery 比基尼．roxy 比基尼．vespa 比基尼．比基尼外罩．Arena 比基尼．Avalanche 比基尼．思薇爾 比基尼．candy 比基尼．比基尼 平口褲 泳裝．vigill 比基尼．ayoka 比基尼
- Brother TN-360 原廠黑色高容量碳粉匣(三入組)
- 【LV】M41895 經典Monogram花紋拉鍊長夾(罌粟紅)
- Refined蓮芳 水悅保濕乳霜
- 【adidas】休閒鞋 Superstar W 復古 女鞋 愛迪達 低筒 穿搭
- Natrual Balance 特級田園全貓配方 15lbs(6.7kg) x 2包入
- GOLDEN-TIME-貓頭鷹派對-藍-精梳棉-雙人四件式兩用被床包組
- LONGCHAMP限量款Jeremy Scott Color Bar短把旅行購物包(大)
- 【鹿港窯】茶具組浮雕-富貴金龍五件式茶盤組(瓷器)
- 鍋寶煎大師不銹鋼炒鍋單柄36CM-SGD-636
- 【ZODENCE】Traveler系列經典牛皮轉扣拉鍊長夾(深藍)
螢幕指紋辨識恐難產 新iPhone指紋辨識恐怕在背蓋【NOWnews今日新聞】
蘋果新MacBook Pro又出新問題：存異響【北京新浪網】
逆天！iPhone 8首張正面渲染圖曝光：秒殺所有全面屏【北京新浪網】
NASA:土衛二上具備生命所需全部條件 木衛二情況類似【北京新浪網】
一加3一秒刷入iOS系統？網友教程沒毛病【北京新浪網】
發燒雜誌更多
媽咪寶貝
免驚，孕媽咪做運動超Easy！
孕婦在懷孕階段易出現腰痠背痛、水腫，加上飲食稍不留意即可能發胖，想改善這些狀況可以進行...《詳全文》