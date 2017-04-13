（中央社班加羅爾12日綜合外電報導）美國有線頻道CNBC今天引述3名熟悉內情的消息人士報導，蘋果（Apple）現正進行1項祕密計畫，僱用1組生物醫學工程師，參與研發治療糖尿病的感測器。



路透社引述CNBC報導說，這個計畫最先是由已故創辦人賈伯斯所發想。蘋果發言人婉拒評論。



CNBC報導，這個工程師小組預料會在美國加州巴羅艾托（Palo Alto）1間不起眼的辦公室上班，距蘋果總部不遠。



現在製藥與科技的界線越見模糊，企業紛紛合縱連橫，運用結合生物和軟硬體的高科技裝置治療慢性病，名為「生物電子學」的全新醫學領域應運而生。



去年葛蘭素史克藥廠（GlaxoSmithKline Plc）和谷歌（Google）母公司Alphabet Inc聯合成立公司，就是以行銷生物電子器材，藉由連結人體神經來對抗疾病為目標。（譯者：中央社鄭詩韻）1060413