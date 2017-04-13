方媛穿寬鬆上衣還帶話梅 疑似有孕中央社 (2017-04-13 12:42)
（中央社台北13日電）港星郭富城傳將迎娶中國大陸網路紅人方媛。久未露面的方媛昨天獨自現身香港機場，穿著寬鬆上衣和緊身牛仔褲，腹部沒有隆起，但隨身帶可緩解孕吐的話梅，疑似有孕在身。
綜合香港明報網站和新浪娛樂報導，外傳郭富城與方媛將在4月結婚，郭富城新片殺青後已返港休息並籌備婚事。
郭富城3月底傳出婚訊後，方媛一直未見蹤影，但她12日下午突然現身香港機場，獨自推行李車到櫃檯辦理登機。戴上太陽眼鏡和棒球帽的方媛穿著寬鬆上衣、緊身牛仔褲，未見腹部隆起。
方媛沒有郭富城陪伴，自行搬行李上輸送帶。有媒體發現，方媛提的紙袋中放著一包甜話梅，由於話梅有助緩解孕吐，引發外界聯想她已懷有身孕。
有媒體上前詢問方媛是否已與郭富城結婚，手上沒戴婚戒的她笑而不答。被追問家人是否給她生小孩的壓力，方媛終於開口說「沒有，謝謝」，隨後揮手離去。
據港媒報導，51歲的郭富城與29歲的方媛3月4日在香港申請註冊結婚。由於按規定應在3個月內完成手續，也就是最遲6月初就會完成結婚登記。1060413
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