港14日起放復活節假 股市暫停交易中央社 (2017-04-13 12:36)
（中央社記者張謙香港13日電）香港將自明天起放復活節，連同週日，一共有4天長假，期間股市暫停交易，下週二（18日）才恢復買賣。
除了股市外，本地學校也停課，辦公室暫停上班。1060413
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