媒體報導政府無力支付國保基金保費，反向國保基金借錢，利息全民買單。衛福部長陳時中今天(13日)表示，因為預算編列的因素，因此衛福部會先向國保基金「借款」，但隔年都會編列經費償還，這是財務運作的常態，不會對國保基金造成影響。

沒有勞、農、軍、公保的民眾，將自動納保國民年金保險，一般被保險人保費由個人負擔6成、政府負擔4成。「國民年金法」規定，政府應負擔的保費及差額金，應由公益彩券盈餘負擔，若有不足則需調漲營業稅因應。但因彩券盈餘銳減，政府又未依法調漲營業稅，導致政府應負擔的費用，自2014年11月起就繳不出來；衛福部只好向國保基金借錢，截至3月底，政府已向國保基金借款達185億元。

國民黨立委許淑華13日在立法院社福衛環委員會質詢時表示，政府目前推動年金改革，但衛福部卻向國保基金借錢，還要求調降借款利息，豈不是要加速基金破產？衛福部長陳時中答覆說，因為預算編列的因素，因此衛福部會先向國保基金「借款」，但隔年都會編列經費償還，這是財務運作的常態。陳時中：『(原音)(許：為什麼要向基金來借錢？)這是預算的編列，本來是有營業稅1%要撥補進來，但這筆錢一直都沒有進來，所以在未知的情況下，政府在第2年會根據實際的需求，把經費編進來，現在的解決方式，就是由第2年來撥補這筆錢。(許：所以這個無底洞就會無止盡的循環？)』

許淑華說，衛福部向國保基金借錢，應該是應急作法，不該視為常態，現在已連續借款3年，每一年都靠今年還去年的錢，無法根本解決國保財務問題，到底有何必要一直向國保基金借錢？她質疑會造成國保基金的損害。陳時中強調，借款都有編列利息，不會對國保基金造成影響。

親民黨立委周陳秀霞也指出，衛福部向國保基金借錢只能應急，不能一直借下去，以免造成國保虧損；陳時中則回應，會再檢討相關作法。