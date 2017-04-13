研究：聖嬰期間 東非霍亂增5萬例中央廣播電台 (2017-04-13 11:50)
週期性發生的聖嬰現象(El Nino)，會導致全球天氣模式大幅改變。而根據環境網站ENN在12日的報導，美國約翰霍普金斯大學(Johns Hopkins University)彭博公共衛生學院(Bloomberg School of Public Health)發布最新研究指出，發生聖嬰現象期間，東非地區的霍亂(cholera)病例也會增加大約5萬起。
10日刊登於「國家科學院學報」(Proceedings of the National Academy of Sciences)的這份研究中，研究者使用了精密製圖技術，點出過往霍亂病例在聖嬰年前、中、後的群聚處。研究者表示，相關發現將可幫助各國衛生部預測未來聖嬰年的霍亂趨勢，藉此拯救生命。
研究領導人、彭博公衛學院流行病學副教授萊斯勒(Justin Lessler)說，「我們通常會在6至12個月前知道聖嬰現象即將發生。」「知道特定區域霍亂風險會提高，有助於減少霍亂致死的病例。如果你讓霍亂治療中心做好準備，提供快速支援照護，可讓霍亂死亡率從高達30%降至近乎於零。」
霍亂是種具有傳染性、經常致人於死的細菌疾病，一般是透過受病菌汙染的水源傳染，導致病患嚴重嘔吐與腹瀉。非洲擁有全球最多的霍亂死亡案例。
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