週期性發生的聖嬰現象(El Nino),會導致全球天氣模式大幅改變。而根據環境網站ENN在12日的報導,美國約翰霍普金斯大學(Johns Hopkins University)彭博公共衛生學院(Bloomberg School of Public Health)發布最新研究指出,發生聖嬰現象期間,東非地區的霍亂(cholera)病例也會增加大約5萬起。

10日刊登於「國家科學院學報」(Proceedings of the National Academy of Sciences)的這份研究中,研究者使用了精密製圖技術,點出過往霍亂病例在聖嬰年前、中、後的群聚處。研究者表示,相關發現將可幫助各國衛生部預測未來聖嬰年的霍亂趨勢,藉此拯救生命。

研究領導人、彭博公衛學院流行病學副教授萊斯勒(Justin Lessler)說,「我們通常會在6至12個月前知道聖嬰現象即將發生。」「知道特定區域霍亂風險會提高,有助於減少霍亂致死的病例。如果你讓霍亂治療中心做好準備,提供快速支援照護,可讓霍亂死亡率從高達30%降至近乎於零。」

霍亂是種具有傳染性、經常致人於死的細菌疾病,一般是透過受病菌汙染的水源傳染,導致病患嚴重嘔吐與腹瀉。非洲擁有全球最多的霍亂死亡案例。