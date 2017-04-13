（中央社記者鄭景雯台北13日電）藝人Ella陳嘉樺12日順利產子「勁寶」，今天她在臉書上貼出一家人三口合照，還有好姐妹Selina、Hebe到產房和勁寶合體的照片。



Ella說，「目前勁寶因為肺部嗆入羊水和胎便，所以現在要用呼吸器治療，希望加速代謝掉黏在氣管上的胎便，其他一切平安」。



S.H.E成員Ella（陳嘉樺）昨天順利生下3088克48公分的「勁寶」，她今天在臉書上貼出一家三口的照片，還有三人的小手合照，好姐妹Selina、Hebe也在產房陪她。



Ella說，「謝謝大家的祝福，昨天下午，在所有我愛的姐妹們和家人的陪伴下（產房第一次擠那麼多人，這位媽媽很愛熱鬧），把我人生的第一個寶寶平安的生下來了！感覺真的很奇妙」。



Ella表示，本來想嘗試在水中生產，但最後沒有成功，「因為我的子宮頸太厚，產道不夠寬，而且也沒開全五指，所以我就在床上自然產，但依舊沒有打無痛，所以狠狠狠痛，但是堅強的母性告訴我，我還是一定要奮力的把勁寶生出來」。



Ella也提到，「目前勁寶因為肺部嗆入羊水和胎便，所以現在要用呼吸器治療，希望加速代謝掉黏在氣管上的胎便，其他一切平安」，夫妻倆現在沉浸在為人父母的喜悅中，也感謝各界的關心和祝福，「我們都好好的」。



Ella也不改搞笑口吻說，「勁寶下面很壯觀桃花就是旺」，也稱讚兒子「手長腳長挺鼻小臉就是帥」，而「勁寶」也很會選日子，「選一個亞洲第一女子天團SHE全員都在的時間出來」。1060413