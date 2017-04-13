共軍南海奪島演練 自製野馬氣墊艇參演中央社 (2017-04-13 12:22)
（中央社記者邱國強北京13日電）中共海軍南海艦隊日前在南海舉行奪島演練，參練陣容除昆崙山號、井岡山號等2艘兩棲登陸艦外，並有數架直升機及中國大陸自行研製的「野馬」氣墊艇。
中國大陸中央電視台報導，這場演練將「為期多個晝夜」，以檢驗部隊實戰能力。演練重點則包括突出立體綜合攻防、實際使用武器、氣墊艇多點突擊登陸、直升機大容量起降、垂直輸送等科目。
報導指出，這場演練模擬編隊遭到飛彈攻擊，兩棲登陸艦連續發射多種干擾彈，干擾來襲目標。抵達預定海域後即展開登陸隊形，多艘「野馬」氣墊艇搭載登陸兵力發動搶灘登陸。
同時，數架艦載直升機搭載陸戰隊員向目標島嶼突擊。多艘野馬氣墊艇在空中力量掩護下，在島嶼灘頭搶灘登陸，搭載陸戰隊員的直升機則在島嶼內展開垂直索降。
參加演練的中共南海艦隊某登陸艦支隊作戰訓練科長賈祖晶說，透過這項訓練，可進一步檢驗及完善以兩棲登陸艦、新型氣墊艇為雙核心的兩棲作戰體系。1060413
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