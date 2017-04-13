（中央社台北13日電）中國大陸男歌手羽凡的妻子、大陸女星白百何日前被拍到與一名年輕男子赴泰國旅遊，並在泳池旁動作親密。事件曝光後，大陸網民近日也找出一組羽凡的摟妹照，疑似展開「丈夫的反擊」。



綜合新浪娛樂等陸媒報導，白百何日前被陸媒拍到帶著一名「小鮮肉」遠赴泰國度假，兩人在泳池旁嬉戲，狀似親密，男子更被拍到疑似起生理反應，白百何則指著對方的褲襠處，甚至觸碰一下。



白百何事件曝光後引發大陸網民討論，更有網民翻出一組羽凡「摟妹照」。照片中羽凡與女子手挽著手，肢體接觸頻繁，看起來關係親密，還不時嘟嘴擺造型自拍。讓大陸網民直呼，這是展開「反擊」了。



此外，也有陸媒指出，白百何先前拍戲後返回羽凡和兒子居住的社區，但夫妻倆貌似沒住在同一間房子中，疑似已分居。



白百何與羽凡自2006年結婚至今11年，育有1子。兩人曾在2014年爆出離婚傳聞，但羽凡當時極力否認，並在微博發文駁斥。1060413