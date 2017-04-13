朴海鎮、朴誠雄展黑色魅力 新戲海報公開NOWnews今日新聞 (2017-04-13 11:58)
由朴海鎮、朴誠雄主演的韓劇《Man to Man》，將於韓國時間4月21日接檔《大力女子都奉順》。日前公開了劇中演員的視覺海報，引起追劇粉絲熱烈討論。
韓劇《Man to Man》講述，朴海鎮飾演的金蔎雨是呂雲光（朴誠雄飾）的保鑣，也是位謎樣帥氣的特工，意外被捲入事件中所展開的故事。而在釋出的海報中，有朴海鎮與其他演員共六人一字排開的照片；也有演員的個人海報，朴海鎮、朴誠雄、金玟廷都是以背面入鏡，三人手上分別拿著槍、手機、墨鏡，照片以黑白處理，非常的帥氣；還有一張是朴海鎮抓著朴誠雄的手，在路上奔跑的照片，而朴誠雄一身睡衣打扮，並露出訝異的表情。
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