▲朴海鎮（左起）、金玟廷、朴誠雄主演的韓劇《Man to Man》，視覺海報公開。（圖／翻攝自JTBC官方網站，2017.04.13）

由朴海鎮、朴誠雄主演的韓劇《Man to Man》，將於韓國時間4月21日接檔《大力女子都奉順》。日前公開了劇中演員的視覺海報，引起追劇粉絲熱烈討論。

韓劇《Man to Man》講述，朴海鎮飾演的金蔎雨是呂雲光（朴誠雄飾）的保鑣，也是位謎樣帥氣的特工，意外被捲入事件中所展開的故事。而在釋出的海報中，有朴海鎮與其他演員共六人一字排開的照片；也有演員的個人海報，朴海鎮、朴誠雄、金玟廷都是以背面入鏡，三人手上分別拿著槍、手機、墨鏡，照片以黑白處理，非常的帥氣；還有一張是朴海鎮抓著朴誠雄的手，在路上奔跑的照片，而朴誠雄一身睡衣打扮，並露出訝異的表情。

▲朴海鎮（左起）、金玟廷、朴誠雄主演的韓劇《Man to Man》，三人展現黑色魅力，超吸睛。（圖／翻攝自JTBC官方網站，2017.04.13）

▲《Man to Man》主演6人一字排開，場面華麗。（圖／翻攝自JTBC官方網站，2017.04.13）

▲朴海鎮（左）「牽」朴誠雄的手，在馬路上奔跑。（圖／翻攝自JTBC官方網站，2017.04.13）