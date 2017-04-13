酷玩樂團（Coldplay）近日來台開唱，許多藝人都化身小粉絲，到場共襄盛舉，就連修杰楷也特替帶梧桐妹去看演唱會，在臉書貼出父女合照，被網友大讚「好爸爸」！

修杰楷昨（12）晚帶著梧桐妹一起去看酷玩樂團演唱會，雖然下大雨，但依舊無法澆熄粉絲熱情的心。由於現場人實在太多，修杰楷緊摟著梧桐妹，避免讓梧桐妹被推擠，父女倆自拍對鏡頭吐舌頭做鬼臉，徹底融入現場High翻的氣氛。

不少網友看到修杰楷的貼文後，紛紛留言稱讚他，「修真的是好爸爸」、「很嗨呀，修爸爸和梧桐妹」、「媽媽要哭了」、「媽媽一定很想去哈哈。」就連安心亞也來留言，關心他們父女倆怎麼不穿雨衣，但因為修杰楷玩得太開心了，興奮直喊，「幹嘛穿雨衣！」