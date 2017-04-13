周杰倫「豪華網咖」屌爆 網友揪團捧場NOWnews今日新聞 (2017-04-13 11:51)
周杰倫愛LOL（英雄聯盟）成痴已經不是祕密，深圳一家高級網咖開幕，被爆周杰倫就是合夥人之一。這間新開幕的網咖大走高級路線，全都是深色裝潢，超豪華規格馬上讓網友暴動，直接留言「揪團」前往。
有民眾分享，此網咖共1700平方米，還分出比賽專區、直播專區、桌遊專區及飲食區。據傳開設此網咖的目的不只是為了營利，還會與知名電競公司合作舉辦比賽，希望能挖掘出更多電競新星，打造出專業級的俱樂部。
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