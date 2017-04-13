（中央社記者邱國強北京13日電）正當朝鮮半島局勢緊張之際，北韓政府12日邀請約40家各國媒體的130名記者，前往平壤採訪「太陽節」活動，其中大部分集中從北京出發搭機前往，機上幾乎全是採訪團記者。



中共外圍官媒環球時報是受邀的媒體之一，共派出2人前往。報導指出，12日下午從北京飛往平壤的中國國際航空CA121班機，約有120個座位，大部分是採訪團記者。



報導提到，採訪團記者大多是西方面孔，能聽到英語、西班牙語、日語等多種語言。而據北韓相關人員透露，受邀媒體包括美聯社、英國廣播公司（BBC）、福斯（Fox）新聞網等西方媒體。



報導引述南韓SBS電視台說法指出，鑑於各國記者雲集平壤，北韓在此期間進行核彈試驗的可能性不大。



但美國情報人士則認為，雖不排除北韓趁外媒記者齊聚平壤期間舉行核試的可能性，但北韓更有可能選擇試射飛彈，或在閱兵式上展示新型飛彈。



報導還說，除北韓已故第一代領導人金日成冥誕的「太陽節」外，北韓政府也邀請另一批媒體前往採訪4月25日的「建軍節」相關活動。1060413