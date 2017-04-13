臉書宣布Messenger用戶數破12億中央社 (2017-04-13 11:28)
（中央社記者吳家豪台北13日電）Facebook（臉書）今天宣布，每月有超過12億用戶透過Facebook即時通訊軟體Messenger與親朋好友分享生活大小事，同時也與喜愛的企業品牌進行聯繫。
Facebook表示，Messenger功能不斷推陳出新，希望提供用戶更快速、簡單且具創意特效的對話方式。過去幾個月內，Messenger推出「群組視訊通話」功能，用戶能夠同時與最多50人進行視訊通話，並能透過相機功能套上特色貼圖、3D面具、邊框及豐富特效，使群組視訊通話更具趣味性。
Messenger「每日隨手拍」為24小時後隨即消失的限時動態功能，讓用戶更輕鬆、無負擔分享生活每一刻；Messenger 也推出「標註朋友（Mentions）」及「表情符號（Reactions）」 功能，提供用戶更直接且有趣的溝通互動。
此外，為了讓網路建設尚在發展中的國家也能體驗Messenger的便利，Facebook已在7個國家發布輕量版的「Messenger Lite」，致力讓更多人體驗 Messenger便利的溝通方式。1060413
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