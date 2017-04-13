星卉復出螢光幕，加入《甘味人生》劇組，飾演酒店經理「白芙蓉」，除了交際手腕高超之外，她的「神救援」技術也是專業等級。

昨（12）日播出的劇情中，江大金（江國賓飾）為了躲避李嘉明（陳宇風飾）和老八（藍葦華飾）的追殺，誤入芙蓉辦公室裡的浴室。當時芙蓉正打算要洗澡，看到大金驚慌失措的模樣，芙蓉一把將他推進浴缸裡，用泡泡擋住水面。只是腳受傷的大金卻忘了把枴杖收起來，被老八看到。

原本以為大金沒希望了，肯定會被找到，不然就是淹死在浴缸裡。就在此時，芙蓉使出超強神救援，將浴缸旁杯子中的吸管遞給大金，讓他可以吸到氧氣，保住一條小命。不料老八走了之後，卻突然回頭，芙蓉情急之下，直接把大金壓到水裡，和他嘴對嘴接吻。唯美的畫面，讓不少網友懷念起《家和萬事興》中的「山美戀」啊！