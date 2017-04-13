環時：北韓發展核武 北京不會忍耐中央社 (2017-04-13 11:02)
（中央社台北13日電）朝鮮半島局勢緊張之際，中國大陸環球時報今天發表社評說，北京堅持朝鮮半島無核化，不會忍耐平壤繼續發展核武；北韓及時聽從中國大陸規勸宣布暫停核活動，將是最佳選擇。
美軍日前派遣航空母艦打擊群到朝鮮半島海域，美國總統川普（Donald Trump）也揚言不靠北京幫忙自行解決北韓「找麻煩」問題。中國大陸國家主席習近平12日與川普熱線，敦促以和平方式解決朝鮮半島問題。
環球時報13日發表題為「朝鮮（北韓）棄核與開放，有中國幫助就不危險」的社評指出，北韓發展核武的首要目的是維護政權安全，希望美國與南韓最終被迫承認北韓擁核的合法性，接受北韓的核威懾。
社評表示，20多年的現實證明這條路走不通，即使北韓再核試，華府也不會因此懼怕平壤，對北韓動武的可能性反而會急遽增加，「屆時平壤政權的生存恐成問題」。
環時認為，平壤停止發展核武與飛彈「這一時刻的到來將不可避免」。北韓以微弱國力和聯合國安全理事會長期對抗，即使不受到美國軍事攻擊，長期制裁也絕非北韓所能承受得了。
中國大陸與北韓曾是「血盟關係」，環時表示，雙方在核問題上嚴重分歧，導致平壤對北京產生戰略疑慮。但中國大陸堅持朝鮮半島無核化，「北京不會對平壤繼續從事核導（核彈）活動予以忍耐，這一點中美的共識越來越多」。
環時說，北京堅持和平解決北韓問題且不威脅平壤政權生存，但華府卻可能動武。北韓及時聽從中國大陸規勸宣布暫停核活動，逐漸邁向棄核，中國大陸對保障北韓國家和政權棄核後的安全發揮積極作用，是平壤的最佳選擇。1060413
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