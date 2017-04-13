▲玄彬將二度合作金成勛導演，演出電影《猖獗》。（圖／翻攝自玄彬官方網站，2017.04.13）

南韓知名演員玄彬，演藝經歷豐富，主演多部韓劇與電影，如《秘密花園》、《逆鱗：刺王危城》等作品。而近日傳出他確定出演電影《猖獗》，二度合作金成勛導演。

玄彬在每部戲劇作品都展現不同的演技，因此受到許多人肯定。曾主演由金成勛導演執導的犯罪電影《機密同盟》，飾演特種部隊出身的北韓刑警。而這一次將演出的《猖獗》，玄彬飾演的角色是朝鮮之王的兒子李青，被捉去清國當人質，十幾年後才回到朝鮮，所展開的一連串故事，另外，在電影中玄彬將會有許多精彩的武打戲。