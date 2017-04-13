《怪獸2》鄧不利多現身 裘德洛上演「同志情」NOWnews今日新聞 (2017-04-13 10:31)
《哈利波特》系列電影全球賣座，之後延伸的故事《怪獸與牠們的產地》也擁有超高票房。續集確定開拍後，現在也敲定將由提名奧斯卡影帝裘德洛飾演「年輕版」鄧不利多，還會和第一集結尾出現的男星發展「同志情」。
據外媒報導，導演大衛葉慈大誇裘德洛是位非常優秀的演員，也很期待兩人的合作。他認為《怪獸與牠們的產地2》是鄧不利多人生中相當特別的人生時期，「我相信他能完美的呈現出那個模樣。」
關鍵字：
其他娛樂新聞更多娛樂新聞
編輯首推
我是馬克
愛情物語女孩必讀
摘星工廠
蔡康永
熱門推薦
- 時尚保養
- 家電商品
- 精選分類
- 人氣商品
- 熱賣商品
奇跡羊肉米．小米機．紅米 Note kitty．初階米精．小米3．中興香米．紅米．紅米 note．御膳米．YAVi 雅米 i05．小米 3 卡片．紅米機．米奇 輕巧 郵差包．三好米溫泉．搖擺米奇．紫米鮮肉粽．嚕嚕米 玩偶．米奇印花內搭褲．Apple 儲米箱．米妮馬克杯．米屋 日本 越光米．小米機3 手機．米血．米雅可 刀具．長米．好米．米奇 布偶．米糊．嚕嚕米 餐盤．迪士尼 米奇 書包
- 【營養大師】超細纖調理機MD-205
- GT ZK-PRO B 鋁合金Shimano27速油壓碟剎登山車（競速白）
- Revue Thommen 領航者飛行機械錶 16576.2137 黑
- 美國【RadioFlyer】小酋長三輪滑板車(粉)#502PA型
- 【法國Jumendi-溫柔宣言】鑽石級雙人手工純長纖蠶絲夏被1.8
- NIKON AF-S DX 18-300mm F3.5-5.6G ED VR (公司貨) -送NIKO
- MICHAEL KORS 十字紋防刮皮革托特肩包(桃粉色)
- HAPPYHOME 寶格麗3x7尺衣櫥626-2
- MY傢俬 歐風宜家舒適單人布沙發(三色可選)
- 【Jo Malone】庭塘睡蓮30ml+身體乳7ml+原廠隨機針管+原廠紙
朱孝天甜喊老婆「女神」 粉絲狂催生【NOWnews今日新聞】
夏于喬將出席2017曼黛瑪璉新品發表會【大成報】
影【NOWnews今日新聞】
超正幼兒園爆乳師辭教職 晴晴吐露糾結原因【NOWnews今日新聞】
白百合「一陽指」鮮肉 老公羽凡摟妹反擊【NOWnews今日新聞】
發燒雜誌更多
媽咪寶貝
免驚，孕媽咪做運動超Easy！
孕婦在懷孕階段易出現腰痠背痛、水腫，加上飲食稍不留意即可能發胖，想改善這些狀況可以進行...《詳全文》