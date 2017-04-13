▲裘德洛將演出《怪獸與牠們的產地2》中鄧不利多一角。（圖／翻攝自臉書，2017.04.13）

《哈利波特》系列電影全球賣座，之後延伸的故事《怪獸與牠們的產地》也擁有超高票房。續集確定開拍後，現在也敲定將由提名奧斯卡影帝裘德洛飾演「年輕版」鄧不利多，還會和第一集結尾出現的男星發展「同志情」。

據外媒報導，導演大衛葉慈大誇裘德洛是位非常優秀的演員，也很期待兩人的合作。他認為《怪獸與牠們的產地2》是鄧不利多人生中相當特別的人生時期，「我相信他能完美的呈現出那個模樣。」

▲裘德洛將飾演年輕版鄧不利多。（圖／翻攝自臉書，2017.04.13）