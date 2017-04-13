▲羅志祥（左）與女友周揚青交往近兩年。（圖／翻攝自羅志祥、周揚青臉書，2017.04.13）

「亞洲舞王」羅志祥（小豬）和大陸網紅女友周揚青交往約莫兩年，兩人從未曬出合照，也很少談及女友。日前小豬參加知名造型師陳孫華的直播節目，介紹自家品牌春夏最新款式，其中一款鑲橘邊黑色運動套裝就是上月周揚青和小豬及雙方家長共同出遊返台的裝扮，低調放閃。

小豬在節目中介紹「STAGE」春夏新款時，拿出了這套黑色鑲橘邊運動套裝，眼尖的陳孫華立刻發現這是先前周揚青隨他來台時，在機場被偷拍的裝扮，笑虧：「這件很紅欸，很多情侶有穿。」讓小豬忙用「摔角」壓制陳孫華不讓他多說，笑翻眾人。

感情十分穩定的「豬揚戀」」讓人羨慕，先前被傳兩人飛夏威夷祕婚，遭小豬否認，但他承諾：「有喜事會告訴大家。」與大家分享喜悅。