陸首顆高通量衛星 可供飛機Wi-Fi中央社 (2017-04-13 10:48)
（中央社記者張謙香港2017年4月13日電）中國大陸昨天發射首顆高通量通訊衛星。據陸媒報導，這顆衛星將可為飛機和高速鐵路等提供Wi-Fi服務，解決飛機和高鐵沒有Wi-Fi的問題。
觀察者網今天報導，中國大陸實踐十三號衛星12日晚間在西昌衛星發射中心升空，是大陸迄今通訊容量最大的寬頻衛星，也是大陸首個應用電推進技術的衛星。
報導表示，實踐十三號衛星完成試驗驗證後，將轉入Ka頻段寬頻通訊試驗業務，納入「中星」衛星系列，命名為中星十六號衛星。
這將使大陸成為繼美、歐等少數已開發國家後，掌握Ka頻段寬頻通訊這一先進技術的國家，可為大陸通訊設施不發達地區的使用者提供優良寬頻服務。
報導引述實踐十三號衛星工程總設計師劉方說，「通過多波束無縫切換配合機載、車載或船載終端的自動跟蹤捕獲功能，可以為航空、航運、鐵路等各類交通工具上的乘客聯通世界，徹底改善上網體驗。」
但大陸國家國防科技工業局系統工程司副司長趙堅說，要在民用航班或高鐵上應用，還有和應用服務接軌等問題需要解決。
他說，「現在已經進行了衛星機載或車載的試驗，技術上我們基本突破了，我們希望用3年左右時間，使這些產品或設備能部署在民航、高鐵或船舶上，來帶動它的應用。」
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