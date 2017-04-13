（中央社記者張謙香港13日電）據陸媒報導，中國大陸近日展開打擊地下色情直播平台的行動，打掉10多家。



南方都市報今天在報導中表示，報章報導大陸地下色情直播平台現象後，全國「掃黃打非」辦公室展開「淨網2017」專項行動，整治違法違規網路直播平台。



報導引述消息指出，廣東、北京、江蘇、浙江、山東等省市已分別立案偵查多個傳播淫穢色情資訊的網路直播平台，並刑事拘留多人。



據報導，其中一個被打掉的地下色情直播平台位於北京，名為「夜魅社區」，它約有40個房間同時開播，直播一些女主播翹臀、豐乳等色情內容。1060413