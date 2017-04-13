少子化形成國安隱憂，衛福部宣布成立「少子化辦公室」因應，要提升低迷的生育率。衛福部長陳時中今天(13日)表示，短期將從育兒津貼、托育補助著手，讓民眾「能夠生、想要生、養得起」。

衛福部12日宣布成立「少子化辦公室」，將研擬有效且創新的催生方案，最快於6月端出初步計畫，要把目前低迷的生育率由1.1人提升至合理範圍的1.6人。

有關提振生育率的具體作法，衛福部長陳時中13日受訪時表示，短期內衛福部將鎖定育兒津貼、托育補助著手，希望讓民眾「能夠生、想要生、養得起」。陳時中說：『(原音)第一步、在短期之內當然是要大家能夠生、想要生、養得起，所以育兒津貼跟我們相關的托育，這方面是我們在短期應該是要把它做好的。怎麼樣在固有的財源下做最好的事情，或者怎麼樣開發新的財源，這都在我們的思考之內。』

陳時中指出，「少子化辦公室」是整合衛福部過去分散於各司、各署的相關業務及資源，以強化整體量能，他並已邀請日前喊出「6歲以下兒童國家養」的前衛福部長林奏延擔任辦公室召集人，將配合其他部會的相關政策，在行政院的整體運作之下，擬定短、中、長期的催生計畫。