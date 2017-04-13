WHO：全球20億人使用遭汙染水源中央廣播電台 (2017-04-13 09:47)
世界衛生組織(WHO)今天(13日)表示，需要進行顯著的改善措施，以保障全世界人們取得乾淨、衛生的用水。WHO並警告，目前有將近20億人使用遭排泄物汙染的水源。
WHO表示，每年有數十萬人因被迫飲用受汙染的水而喪命。WHO並敦促各國進行大規模投資，以協助讓所有人都能取得安全的飲用水。
WHO公共衛生部門主任尼拉(Maria Neira)在聲明中表示，「今天，幾乎有20億人所用的飲用水來源受到排泄物汙染，讓他們處於感染霍亂、痢疾、傷寒以及小兒麻痺的風險中。」
尼拉補充說，「被汙染的飲用水估計每年造成超過50萬起腹瀉死亡案例，並且是(造成)部份熱帶疾病，包括腸道寄生蟲、血吸蟲病以及砂眼的一項重要因素。」
聯合國大會2015年通過了永續發展目標(Sustainable Development Goals, SDGs)，希望達成一系列消除貧困並促進人類福祉的具體目標，包括誓言確保全球在2030年前能取得安全、負擔得起的衛生水源。
不過，根據WHO代表聯合國水資源組織(UN-Water)今天所發布的最新報告，如果世界各國不大幅增加投資，恐將遠不足以達成這個目標。
關鍵字：
下一則：周航與彭鋼：兩種風格下的無能為力
其他科技新聞更多科技新聞
編輯首推
蔡康永
摘星工廠
我是馬克
愛情物語女孩必讀
熱門推薦
- 時尚保養
- 家電商品
- 精選分類
- 人氣商品
- 熱賣商品
Chick 比基尼．比基尼女郎．性感 白色 比基尼．比基尼．鋼圈比基尼．UNNO 比基尼．綁帶 比基尼 泳裝．白色比基尼．比基尼 無肩帶 內衣．AINIA 比基尼．Angela 比基尼．UNT 比基尼．比基尼胸墊．國旗比基尼．HH 比基尼．比基尼妮．iPhone 比基尼．蕾絲 比基尼 泳裝．針織 比基尼 泳裝．芭貝里 barbery 比基尼．roxy 比基尼．vespa 比基尼．比基尼外罩．Arena 比基尼．Avalanche 比基尼．思薇爾 比基尼．candy 比基尼．比基尼 平口褲 泳裝．vigill 比基尼．ayoka 比基尼
螢幕指紋辨識恐難產 新iPhone指紋辨識恐怕在背蓋【NOWnews今日新聞】
蘋果新MacBook Pro又出新問題：存異響【北京新浪網】
逆天！iPhone 8首張正面渲染圖曝光：秒殺所有全面屏【北京新浪網】
NASA:土衛二上具備生命所需全部條件 木衛二情況類似【北京新浪網】
一加3一秒刷入iOS系統？網友教程沒毛病【北京新浪網】
發燒雜誌更多
康健雜誌
吃辣能減重？９大「秘辛」一次破解！
為什麼有人無法吃辣，有人卻無辣不歡？吃辣可以訓練嗎？吃辣能不能減重？吃辣會不會傷胃？...《詳全文》