世界衛生組織(WHO)今天(13日)表示，需要進行顯著的改善措施，以保障全世界人們取得乾淨、衛生的用水。WHO並警告，目前有將近20億人使用遭排泄物汙染的水源。

WHO表示，每年有數十萬人因被迫飲用受汙染的水而喪命。WHO並敦促各國進行大規模投資，以協助讓所有人都能取得安全的飲用水。

WHO公共衛生部門主任尼拉(Maria Neira)在聲明中表示，「今天，幾乎有20億人所用的飲用水來源受到排泄物汙染，讓他們處於感染霍亂、痢疾、傷寒以及小兒麻痺的風險中。」

尼拉補充說，「被汙染的飲用水估計每年造成超過50萬起腹瀉死亡案例，並且是(造成)部份熱帶疾病，包括腸道寄生蟲、血吸蟲病以及砂眼的一項重要因素。」

聯合國大會2015年通過了永續發展目標(Sustainable Development Goals, SDGs)，希望達成一系列消除貧困並促進人類福祉的具體目標，包括誓言確保全球在2030年前能取得安全、負擔得起的衛生水源。

不過，根據WHO代表聯合國水資源組織(UN-Water)今天所發布的最新報告，如果世界各國不大幅增加投資，恐將遠不足以達成這個目標。