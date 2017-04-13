台籍越星呂晉宇臉書貼文：已經康復中央社 (2017-04-13 10:50)
越南台籍藝人呂晉宇2月底在胡志明市發生車禍，造成鼻骨骨折，家人隨後將他送回台灣接受治療。呂晉宇近日在個人臉書上傳照片與貼文，表示已經康復。（摘自呂晉宇個人臉書）中央社河內傳真 106年4月13日
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