全智賢鉅款購豪宅 南韓演藝圈富婆中央社 (2017-04-13 10:22)
（中央社記者姜遠珍首爾13日專電）韓流明星全智賢最近又在首爾江南區三成洞購買一棟豪宅，市價約325億韓元（約合新台幣8億6852萬元）。由於手中擁有多處房地產，她被稱為「演藝圈房地產富婆」。
南韓「日刊體育」今天報導，全智賢購置的豪宅為地下一層、地上兩層，面積為1074.85平方公尺。報導說，該豪宅的產權證書上於本月10日登記的持有人為王智賢，而王智賢正是全智賢的原名。
據報導，去年，全智賢與所屬經紀公司代表一起購入位於三成洞的一棟價值約44億韓元的獨門獨院式住宅，還曾因此引發熱議。
另外，市值為30億韓元的大峙洞新婚房，以及位於論峴洞市值約170億韓元的5層建築，全智賢坐擁總價值超過400億韓元的房產。如果再加上日前新購入的三成洞建築，「演藝圈房地產富婆」的封號當之無愧。1060413
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