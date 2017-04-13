▲歌手Roy Kim等人於3月前往問來拍攝旅遊節目。（圖／翻攝自Roy Kim IG，2017.04.13）

韓國選秀節目出身的歌手Roy Kim，演唱過多部韓劇的OST，獨特渾厚又溫柔的嗓音為人所熟悉，在韓劇《皮諾丘》、《又，吳海英》與近來超夯的《鬼怪》，都能聽到他演唱的歌曲。而近日傳出他將與Eddy Kim、PARC JAE JUNG等人拍攝旅遊節目《Battle Trip》。

Roy Kim、Eddy Kim、PARC JAE JUNG三人都是選秀節目出身，是好友兼同事。據韓媒報導，有相關工作人員表示，他們將合作拍攝韓國KBS電視台的旅遊綜藝節目《Battle Trip》，且已經於3月前往汶萊的觀光景點遊玩，拍攝期間為大約一周的時間。而Roy Kim、Eddy Kim、PARC JAE JUNG演出的《Battle Trip》預計將於韓國時間5月播出。