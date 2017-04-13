▲2PM成員燦盛將演出《七日的王妃》中，延宇振飾演的晉城大君好友徐魯一角。（合成圖／翻攝自延宇振官方網站、燦盛推特，2017.04.13）

日前已公布古裝韓劇《七日的王妃》將由延宇振、朴敏英及李東健主演。而近日傳出偶像男團2PM成員燦盛也將出演，曾經演出過多部戲劇作品的他將如何詮釋角色，讓外界非常期待。

據韓媒報導，燦盛已經確定出演將於韓國時間5月播出的歷史愛情劇《七日的王妃》，他飾演的角色徐魯，與延宇振飾演的晉城大君為好友，徐魯曾在晉城大君的協助下保住一命，因此造就兩人深厚的友誼，燦盛及延宇振會不會在劇中曬「基情」，成為本劇另外一個亮點。

▲2PM成員燦盛（右）將演出《七日的王妃》中，延宇振飾演的晉城大君好友徐魯一角。（合成圖／翻攝自延宇振官方網站、燦盛推特，2017.04.13）