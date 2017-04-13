2PM燦盛將與延宇振曬「基情」 成《七日》新亮點NOWnews今日新聞 (2017-04-13 10:00)
日前已公布古裝韓劇《七日的王妃》將由延宇振、朴敏英及李東健主演。而近日傳出偶像男團2PM成員燦盛也將出演，曾經演出過多部戲劇作品的他將如何詮釋角色，讓外界非常期待。
據韓媒報導，燦盛已經確定出演將於韓國時間5月播出的歷史愛情劇《七日的王妃》，他飾演的角色徐魯，與延宇振飾演的晉城大君為好友，徐魯曾在晉城大君的協助下保住一命，因此造就兩人深厚的友誼，燦盛及延宇振會不會在劇中曬「基情」，成為本劇另外一個亮點。
關鍵字：
其他娛樂新聞更多娛樂新聞
編輯首推
摘星工廠
愛情物語女孩必讀
我是馬克
蔡康永
熱門推薦
- 時尚保養
- 家電商品
- 精選分類
- 人氣商品
- 熱賣商品
奇跡羊肉米．小米機．紅米 Note kitty．初階米精．小米3．中興香米．紅米．紅米 note．御膳米．YAVi 雅米 i05．小米 3 卡片．紅米機．米奇 輕巧 郵差包．三好米溫泉．搖擺米奇．紫米鮮肉粽．嚕嚕米 玩偶．米奇印花內搭褲．Apple 儲米箱．米妮馬克杯．米屋 日本 越光米．小米機3 手機．米血．米雅可 刀具．長米．好米．米奇 布偶．米糊．嚕嚕米 餐盤．迪士尼 米奇 書包
朱孝天甜喊老婆「女神」 粉絲狂催生【NOWnews今日新聞】
夏于喬將出席2017曼黛瑪璉新品發表會【大成報】
影【NOWnews今日新聞】
超正幼兒園爆乳師辭教職 晴晴吐露糾結原因【NOWnews今日新聞】
白百合「一陽指」鮮肉 老公羽凡摟妹反擊【NOWnews今日新聞】
發燒雜誌更多
Cheers 快樂工作人
就算９成的人不看好，更不能讓剩下的１成失望
近年一連拿下電視、廣播金鐘獎最佳主持人，加上和藝人陳嘉樺（Ella）搭檔主持去年金馬...《詳全文》