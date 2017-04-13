螢幕解鎖難度高 外傳蘋果今年新機放棄NOWnews今日新聞 (2017-04-13 10:01)
日前傳出3D感測器可能不會在今年蘋果新iPhone出現外，再次有壞消息傳出，新型螢幕指紋辨識功能，由於研發困難恐怕暫時無法克服，原先外界猜測，今年蘋果新機將有螢幕指紋辨識技術，取代一般指紋辨識器，最終可能無法成真。
三星S8為了增加螢幕佔比，將實體按鍵虛擬化，把指紋辨識器移動至主鏡頭旁，外傳三星原希望能採用螢幕指紋辨識，但因開發難度高與時間不足做罷，而蘋果今年新iPhone曾一度傳出會使用類似技術，卻也因開發難度受阻。
蘋果同樣希望新iPhone螢幕面積能夠擴大，計畫將指紋感應放在螢幕玻璃下方，但新設計對產線造成挑戰，Cowen分析師Timothy Arcuri實地探訪發現，蘋果螢幕感測器量率太低，目前供應商無法克服，但蘋果似乎沒有找新供應商計畫。
Timothy Arcuri認為，螢幕指紋感應量率不足，蘋果可能有幾種解決方式，直接捨棄指紋辨識，採用臉部或虹膜取代，但考慮Apple Pay，所以不太可能，或類似三星S8作法，將一般指紋感應器移動至其他地方。
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