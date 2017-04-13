隋棠日前貼出老公Tony唱歌給女兒Lucy聽的影片，一旁的Max想吃餅乾，卻被Tony忽視，還開口叫「爸爸」，反應超級可愛。但這也讓Tony被網友笑虧「好偏心」。隋棠為了替老公洗白，特別分享一段Max小時候的影片，原來當時爸爸也有唱歌給Max聽啦！

隋棠在臉書貼出一段Tony對著嬰兒床裡的Max彈吉他唱歌的影片，「沒有偏心啦，哥哥也有。」當時還是嬰兒的Max，和現在的Lucy一樣，都沉浸在爸爸的歌聲裡，看起來非常享受。隋棠也忍不住抱怨，「曾經媽媽也有這待遇。」沒想到網友趁機補槍，「媽媽現在只有旁聽的分。」