（中央社河內13日電）越南台籍藝人呂晉宇2月底在胡志明市發生車禍，造成鼻骨骨折，家人隨後將他送回台灣接受治療。呂晉宇近日在個人臉書上傳照片與貼文，表示已經康復，盼儘速返回越南娛樂圈。



呂晉宇從小在越南生活，2013年以Harry Lu為藝名進入越南演藝圈，曾擔任電影「偶像」的男主角，之後也拍過其他電影和連續劇。由於演技好，加上帥氣，成為本地人氣偶像明星。



Harry Lu於2月25日騎車出門時不幸發生車禍送醫，被診斷為鼻骨骨折，當時必須依靠呼吸器。Harry Lu在越南接受治療數日後，家屬就將他送回台灣接受後續治療。



Harry Lu近日在個人臉書上張貼自己復健和逛街等照片，顯示他康復情形良好。Harry Lu也貼文向粉絲打招呼，表示將儘速返回越南娛樂圈。



粉絲紛紛按讚與留言，除了祝福並表示希望他早日回來。1060413