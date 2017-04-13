▲伯賢的概念照中，他的目光看向遠方，好似在思考什麼。（圖／翻攝自STATION臉書，2017.04.12）

南韓人氣夯團EXO成員伯賢，即將於韓國時間4月14日公開他為「STATION」演唱的個人作品《任你依靠》（Take You Home），目前已公布海報、第一版MV預告及伯賢的獨白音源。近日更公開概念照及第二版MV預告，讓喜愛他的粉絲都興奮不已。

這一波釋出的概念照有3張，有伯賢目光望向遠方；也有他坐在搖椅上看著照片；還有低著頭，一手拿鮮花專心注視著照片的模樣。而第二版的預告裡，伯賢穿著白色上衣加綠色西裝外套，一身悠閒的帥氣裝扮，與MV女主角身上穿的黃色上衣搭配，宛如戀愛中的男人，搭配輕快的旋律及伯賢獨特的嗓音，讓人越發期待將於14日發布的完整音源MV。

▲伯賢的概念照釋出，「春日」風格引人注目。（圖／翻攝自STATION臉書，2017.04.12）

▲伯賢的概念照中，他的目光看向遠方，好似在思考什麼。（圖／翻攝自STATION臉書，2017.04.12）

▲躺在搖椅上的伯賢，也別有一番風格。（圖／翻攝自STATION臉書，2017.04.12）