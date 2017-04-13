51歲藍心湄保養得宜，去年金鐘獎時，她以一席薄紗透視裝震驚全場。昨（12）日藍心湄在臉書預告直播時間，但所有人的目光全都被她的傲人上圍吸引，讓網友看了忍不住留言「奶奶好」！

藍心湄昨（12）日在臉書貼出自拍照，她將頭髮整個包起來，戴著粉色偏光墨鏡，身穿比基尼，一本正經地預告，要在中午直播教大家弄頭髮。但網友看到藍心湄的照片後，完全被她的傲人上圍給吸引，「姊的人間胸器太過分了」、「我的眼睛停留在...」、「這注意力沒在頭上耶」，還有人直接立正站好喊，「奶奶好！」