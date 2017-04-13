陸專家：第3艘陸製航艦可能採核子動力中央社 (2017-04-13 09:40)
（中央社台北13日電）中國大陸首艘自製航空母艦近期可望下水。中國大陸軍事專家徐光裕認為，中國大陸發展航艦仍會「小步快跑」，自製的第3艘航艦可能採用核子動力加上電磁彈射起飛。
中共海軍現役唯一航空母艦遼寧號與中國大陸首艘自製航艦，都是採傳統動力推進、艦載機滑躍起飛。俄媒3月報導，外傳正在上海建造的第2艘陸製航艦，將配備蒸氣動力裝置，而非核子動力。
人民網報導，具少將軍銜的徐光裕日前接受北京電視台節目「軍情解碼」採訪時表示，從目前情況來看，中國大陸航空母艦的發展仍然會是「小步快跑」。
他說，中國大陸首艘自製航空母艦和遼寧號一樣，仍是傳統動力，採滑躍式起飛，但在硬體設備、攻防能力方面有所提升。第2艘陸製航艦很可能採取蒸氣彈射起飛，以便訓練更多人員、掌握更多方法。
徐光裕預期，中國大陸自製第3艘航空母艦時，應該會出現「較大飛躍」，可能是核子動力推進加上電磁彈射起飛方式。
他說，由此可見，中國大陸航空母艦的發展循序漸進，而不是突然「彎道超車」，因為這涉及一系列技術限制，從平台建造到人員培養都需要一段過程。
中國大陸首艘自製航空母艦正在遼寧省大連趕工，最新曝光的照片顯示已刷上一層海軍灰漆。外界普遍預期，這艘航艦可能在4月23日中共海軍建軍節下水。1060413
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