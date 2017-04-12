4月10日下午，中國棋院公佈了人機大戰的最新消息，柯潔將與AlphaGo於5月23-27日在烏鎮展開三番棋大戰。

本次「人機大戰」賽事將由2017年5月23日起至2017年5月27日共計5天，具體安排如下：

5月23、25、27日：柯潔 VS AlphaGo三番棋，每方3小時，5次1分鐘讀秒。

5月24日：羋昱廷、周睿羊、陳耀燁、時越、唐韋星 VS AlphaGo相談棋，每方2小時30分，3次1分鐘讀秒。

5月26日：古力+AlphaGo VS 連笑+AlphaGo，每方1小時，1次1分鐘讀秒。

其中柯潔 VS AlphaGo三番棋勝者獎金150w美元。

柯潔在現場表示：

「代表人類出戰人工智慧這之前是我不敢想像的，這次能讓我出戰，我將全力以赴，DeepMind團隊非常了不起，因為人工智慧給我們多方面帶來很多美好東西，谷歌也是很偉大的公司，相信未來會因他們而改變，我幸運站在歷史變革的節點，也幸運能遇見AlphaGo這樣強的對手。」

「作為一位棋手來講，我將盡全力下好棋，我不會輕易妥協，更不會說輸了無所謂這樣的，我要抱有必勝心態、必死信念，不會輕易言敗，我會加油的，謝謝大家。」

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對於並不身在圍棋圈的朋友們來說，AlphaGo為什麼偏偏選擇挑戰柯潔呢？

這還要從該程序對戰李世石說起。

2016年3月「阿爾法狗」力戰曾經排名世界第一的韓國棋手李世石九段，並以4：1的總比分獲勝，一時間業界唏噓，大眾驚嘆。

李世石是誰呢，為什麼這個結果會令全人類大跌眼鏡呢？

李世石，韓國圍棋九段。

1983年出生，1995年成為職業初段，2003年獲得第一個世界冠軍，同年成為職業九段。至今他已經獲得了14個世界慢棋個人賽冠軍和5個亞軍，以及3個世界快棋個人賽冠軍和1個亞軍，是位力戰派的勝負師。

然而率真自信的柯潔在此時發了這樣一條微博：

「就算阿法狗戰勝了李世石，但它贏不了我」

網友們紛紛

Excuse me ？你是哪位？

於是乎，柯老師不淡定了，你們都不去百度嗎？好吧，那我本人親自給你們科普一下：

「看來圍棋盲還是不少啊，在這裏我簡單介紹一下自己：我叫做柯潔，97年出生。現在暫時是世界圍棋第一人（特地用了暫時，謙虛是美德）正式比賽我是單盤8：2碾壓李世石（他贏得這兩盤沒有任何作用）世界冠軍獲得過三次（此年齡如此成績前無古人）大小國內賽事冠軍數次我本來真不想提這些得因為我是一個低調的人，是你們逼我的。」

沒錯，就是這位天才棋手，以為他在吹牛？但是他的確有這樣說的資本。



1997年出生的他，5歲學棋，11歲入段。自2015年1月拿到「百靈杯」冠軍后，柯潔如火箭升空般從眾多年輕棋手中脫穎而出，隨後連奪「三星杯」和「夢百合杯」，成為世界圍棋界最年輕的「三冠王」。2016年12月蟬聯三星杯世界圍棋公開賽冠軍，收穫個人世界大賽第四冠的同時也成為中國首位蟬聯同一項世界大賽冠軍的圍棋選手。從2014年8月開始，蟬聯世界圍棋等級分排名第一。

當然，在賽場上霸氣無比的柯老師，在日常中絕對是個接地氣的優質少年，在愛棋道上課時風趣幽默，深受學生愛戴，絕對是為人師表的典範哦！

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了解了柯潔，那麼，柯潔和AlphaGo之間的歷史戰績又是如何呢？

2016年末2017年初，AlphaGo化名「Master」在幾個知名圍棋對戰平台上輪番挑戰中日韓圍棋高手，取得了60勝0負的驚人戰績。

其中柯潔於2016年12月30日、2016年12月30日、2017年1月3日同Master進行了三局對戰，均落敗。

次日柯潔發微博表示，沒有下出精心準備的「最後一招」，甚是遺憾。

五月份的對局裡柯潔會下出這最後一招嗎？小編萬分期待~

其他棋手關於人類對抗AlphaGo，也紛紛發表了自己的看法：

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AlphaGo現在有多強呢？

此前AlphaGo在谷歌強大的雲計算系統中，通過大量數據分析學習了3000多萬盤職業棋手的棋譜，再通過增強學習的方法自我博弈，尋找比基礎棋譜更好的棋路。

即將與柯潔進行對決的是AlphaGo的2.0版本，AlphaGo的2.0版本摒棄了人類棋譜，只靠深度學習增長圍棋實力。

谷歌團隊此前曾表示，此戰之後，再不涉足圍棋領域。所以，接下來柯潔與阿爾法狗的對戰將是人機圍棋對戰的最後一戰，圍棋界不少人認為柯潔是最後的救世主，人類能否捍衛尊嚴在此一舉！但也有不少棋友在看到Master 60盤連勝之後，對於柯潔的勝率並不看好。不過，小編倒是非常欣賞柯潔最近對人機大戰一事說過的這句話，「我不會怕，怕就輸了一輩子！」

而你，準備怎樣為人類的代表加油呢？

小編精心準備了以下應援活動，參與就有機會得獎哦！

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活動一：

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