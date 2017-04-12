日期:4月13日周四，NBA常規賽迎來收官日，多達14場全面開戰。當天西部懸念僅剩1個，看點主要集中於東部，騎士與凱爾特人的頭名之爭還在繼續，而後半區多場更是一戰定生死。常規賽即將落幕之際，一定要當心突然安排的輪休，這其中重點要關注的包括猛龍、老鷹、奇才、小牛和馬刺。戰意值得信賴的球隊，除了爭奪東部最後2張季後賽門票的，還應該包括勇士、火箭、雷霆和凱爾特人。[看更多精準方案和足籃球數據，請點擊這裏]

東部頭名之爭：綠軍佔得先機

先看騎士和綠軍的東部頭名之爭，騎士明天主場迎戰猛龍，猛龍已經鎖定東部第3，本場無需全力出戰，這顯然是騎士的贏球契機。然而由於騎士上一戰加時輸給熱火，現在已經落後綠軍1個勝場，明天騎士不僅要自己贏球，而且還要期待綠軍主場輸給雄鹿，才有可能重奪東部第1讓劇情反轉。

隨著今天老鷹主場擊潰黃蜂，雄鹿已經確定是東部第6，明天很可能戰意不足。凱爾特人近期連續擊敗黃蜂和籃網，同時由於騎士意外吃到3連敗，綠軍已經在東部頭名之爭里佔得先機。上一次綠軍以東部第1結束常規賽，已經是2008年的事情，對於綠軍而言，明天將很有望成功守住東部第1。

公牛或彎道超車 熱火形勢不利

再看東部的季後賽末班車之爭——三大主角為步行者、公牛和熱火，如果3隊主場同時獲勝，晉級的就是步行者和公牛。顯然，公牛和步行者的形勢相對更好，而熱火在確保贏球的前提下，還要祈禱對手輸球。公牛主場的對手是籃網，林書豪和大洛佩斯都會輪休，公牛的晉級前景最為樂觀。步行者和熱火分別迎戰老鷹、奇才，好在後兩隊都已經沒有戰績需要，老鷹又是背靠背作戰，步行者的贏面還是大得多。

快船愈戰愈勇 雷霆勇士可捧

西部8強的排名形勢非常明朗，僅剩的懸念就是快船和爵士的4、5名之爭。快船主場將對陣背靠背的國王，爵士則迎來尚未傳出輪休消息的馬刺，如果快船能夠擊敗國王，那就不用管爵士的輸贏，快船都將超車爵士升至西部第4。快船在收官階段打得非常強勢，上一戰29分擊潰火箭豪取6連勝，國王由於背靠背的原因，明天的戰鬥力估計會大幅下滑，快船最近的努力將得到顯著回報。

西部的另外兩場焦點對陣——掘金vs雷霆、湖人vs勇士也值得關注。掘金和雷霆是背靠背相遇，威少今天客戰森林狼輪休，顯然就是為了更專注主場收官戰，他明天仍可能拿到第43個三雙。掘金今天還要客戰小牛，這場雷霆的前景相當不錯。而湖人今天主場迎戰鵜鶘，勇士明天會讓格林和一哥輪休，但兩隊實力差距過於懸殊，勇士上一戰被爵士終結14連勝，湖人恐怕會成為泄憤對象。

西部3場內戰：主隊普遍佔優

另外3場西部內戰——鵜鶘vs開拓者、森林狼vs火箭和小牛vs灰熊，鵜鶘、森林狼和小牛都是背靠背，這三場的主隊優勢非常大。鵜鶘今天客戰湖人，開拓者明天應該會讓后場雙槍回歸，這將讓鵜鶘的防線壓力巨大。森林狼今天迎戰雷霆，火箭主場已經對森林狼8連勝，森林狼這場戰意恐怕會大幅下降。小牛則迎戰掘金，不出意外的話，小牛的多名主力將會輪休，灰熊有望輕鬆壓制小牛。

我們最後再將目光轉向東部，76人vs尼克斯，尼克斯雖然是主場作戰，而且近10個主場對76人9勝1負，但安東尼和波神都要缺陣，76人在慘遭7連敗之後，或許還可能「壓哨」挽回頹勢。活塞vs魔術，活塞和魔術本季之初都被寄予厚望，然而如今都無緣季後賽，兩隊堪稱東部最失落的球隊。魔術剛連續被步行者和老鷹擊潰，這賽季對活塞倒是2勝1負，這場應該也很有懸念。

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