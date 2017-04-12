4月22日，中甲第6輪，青島黃海隊主場對陣石家莊永昌隊。黃海隊去年拼至最後一輪，才因小分劣勢獲得季軍無緣沖超，永昌隊則是上賽季中超降級，又回到中甲。不過，前4輪過後，兩隊的戰績都不盡如人意，逐漸被領頭羊深圳隊甩開，志在沖超的兩隊，本場對決也被看作是一場6分之戰。

雙方此前只有過2次交手記錄，黃海隊2戰皆負並不佔優。2014賽季，升班馬青島海牛隊（黃海隊前身）先是在主場1-4敗北，最後一輪又在客場2-3遭對手補時絕殺，永昌隊憑藉這3分驚險沖超成功，成為河北歷史上首支中超球隊，而青島海牛隊最終位列那一年積分榜第12。

去年拼至中甲最後一輪，黃海隊遺憾地因小分劣勢無緣沖超。為了新賽季的沖超目標，黃海隊「挖來」了抗韓英雄鄧卓翔和實力外援貝爾杜，有效盤活了球隊的中前場。前4輪戰罷，黃海隊2勝2負積6分排名第6，首輪，鄧卓翔的進球和間接助攻，幫助黃海隊主場2-1險勝北控隊；次輪，雖然馬蒂第3分鐘閃擊破門，但球隊還是客場被毅騰隊逆轉；第3輪，又是馬蒂的點殺，助黃海隊1球小勝新疆隊；上輪，開場僅1分鐘就閃電丟球，雖然貝爾杜抽射建功，但黃海隊還是客場1-2輸了球，雪上加霜的是，主教練喬迪和門將趙石先後被主裁判罰出場，不過，這並未影響到黃海隊與永昌隊的比賽。

而巧合的是，黃海隊4輪6分的戰績和去年一模一樣，開局並不算完美，直接被沖超競爭對手甩掉，也似乎成了球隊的「陋習」。究其原因，黃海隊是被自己的防守坑了，去年雖然拿到季軍，但整個賽季的42個失球數只能排在中甲中下游，沖超成功的權健隊和恆豐智誠隊的丟球數都只有27個。經過冬歇期的調整，主帥喬迪並沒有改善球隊的防守，本賽季前4戰已有5個丟球排在倒數第5。當然，這也與去年絕對主力後衛姜濤和萬厚良的離隊密不可分。好消息是，貝爾杜上輪打一方隊時不僅打進了個人中甲首球，還屢次利用突破製造殺機，展現了自己在進攻端的全能。不過，主力射手拉基奇在爭搶頭槌時與對手頭部相撞一度昏迷，不得不被換下場，他能不能趕上與永昌隊的比賽還要看這幾天的恢復情況。

永昌隊去年中超撞了「二年級牆」，以副班長的身份回到中甲，球隊也不得不進行大換血，儘管保留了馬修斯和穆倫加兩名外援，也引進了亞冠最佳射手阿德里亞諾，但仍無法掩蓋本土球員的嚴重流失，前場毛劍卿，中場崔鵬，后場李超和糜昊倫等球員都先後離開，而門將關震離隊的影響更大。本賽季4輪過後，永昌隊1勝2平1負，落後黃海隊1分排在積分榜第9。

此外，永昌隊遭遇了大面積傷病的侵襲，中後衛呂宏琛隊內賽拉傷仍高掛免戰牌，受長期傷病影響的還有李春郁、王鵬和孫昊晟，李春郁有望月底復出，孫昊晟不久前才在德國做了手術。隊長馮紹順在首輪不理智豎中指，被足協處以停賽5場的重罰。損失最大的當算外援馬修斯的傷停，他在首輪肋部受傷，已經連續缺席了3輪，作為新帥古特比的戰術新核心，馬修斯是新外援三叉戟的進攻組織和攻防串連核心，他首場意外受傷后，永昌隊后3場，0比2負於升班馬保定隊，1-1平梅州隊，0-0平北控隊，面對3個並不算強大的對手，黃海隊只拿到2分，且過程和結果都不盡如人意。不過，球隊頑強地拼搏精神值得肯定，主場擊敗麗江隊，奇兵郭松厚在補時階段絕殺進球，1-1戰平梅州隊，穆倫加又是在第90分鐘才驚險扳平比分。

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