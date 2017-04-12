馬龍以3-1力克韓國新銳張宇鎮，為中國男隊打響頭炮，為中國隊實現亞錦賽男團十連冠立下頭功。自2011年以來馬龍在兩屆奧運會、三屆世錦賽、三屆世界杯、兩屆亞運會及四屆亞錦賽的六年間的14次團體大賽取得了50場單打、6場雙打全勝的驚人紀錄。六年的時間里能在這麼多場團體賽保持全勝，馬龍不愧是國乒的定海神針！

本場比賽韓國隊排出了一個搏殺性的陣容，讓張宇鎮打一號主力。張宇鎮在上屆亞錦賽曾經兩次戰勝過張繼科，打法比較兇狠，搏殺能力比較強，也比較擅長打團體賽，韓國隊把他排在一號主力，顯然是想用他的兇狠的搏殺打亂中國隊的陣腳。中國隊派上馬龍打二號主力，去迎戰對方的一號主力，是一個穩陣。馬龍是當今乒壇霸主，擁有絕對的實力，無論對手是誰，他都不怕。派他打掉對方的第一主力，是對他最好的信任。

張宇鎮在本場比賽中顯示了很強的衝擊力，第一局一直和馬龍緊咬比分，並兩次拿到局點。馬龍關鍵時刻兩次回球回到了對方的正手空當得分，在這麼關鍵的時刻敢給對方正手位，需要很大的膽量。第二局對手一路領先拿下了這一局。第三局又一直咬到10平以後，馬龍幸運地打了一個擦邊球，最後拿下了這一局。總體來看這場比賽馬龍打的很艱苦。

儘管對手發揮出了很高的水平，但馬龍能頂住對手的衝擊，在關鍵時刻顯示了過硬的心理素質，並展示了一位奧運冠軍應有的強大實力。為中國隊打響頭炮，最終拿下團體冠軍立下了頭功。

亞錦賽一直是馬龍的福地，在這裏他曾經12項拿到冠軍。在2009年亞錦賽上還包攬了團體、單打、雙打和混雙四項冠軍，成為亞洲賽事的全滿貫得主。在過去五屆亞錦賽上，他四次參加單打比賽，奪得三次冠軍和一次亞軍，在2009-2013年實現了亞錦賽單打三連冠。如此輝煌的成績，在亞錦賽的歷史上是從來沒有過的。

馬龍在取得這場比賽勝利以後，還創下了一個令人膛目結舌的紀錄：自2011年以來，他在六年間在兩屆奧運會、三屆世錦賽、三屆世界杯、兩屆亞運會及四屆亞錦賽的六年間的14次團體大賽取得了50場單打、6場雙打全勝的驚人紀錄。14次團體大賽，一場都沒有輸過，這是從來沒有人做到過的。他在2012-2016期間的三屆世錦賽團體賽中取得了18場單打全勝且不失一局的驚人紀錄，這也是一項空前的歷史紀錄。

此外他在兩屆奧運會團體比賽中取得九場單打全勝的成績，在三屆世界杯團體比賽中取得了五場單打和六場雙打全勝的成績。在兩屆亞運會團體賽取得九場單打全勝的成績，在四屆亞錦賽團體賽取得九場單打全勝的成績。亞錦賽和亞運會的比賽也是世界水平的比賽，團體賽的單打比賽又是五局三勝制，增加了偶然性，但馬龍依然能夠保持全勝。這一方面說明他實力確實高出其他人一個檔次，另一方面也說明他表現超級穩定。

即使是再出色的選手，也會有狀態不好的時候，但在馬龍的身上，似乎看不到他有狀態差的時候。無論是大賽還是小賽，他都同等對待。每一次團體賽上場，他都兢兢業業地對待，從來沒有隨意地處理球或輕易丟掉一分，這種對待比賽的嚴謹的態度，是他六年來在團體賽一直保持全勝的最重要原因。

中國男隊有了馬龍這位定海神針，才能在列強的衝擊下一直保持優勢。稱「得馬龍者得天下」並不為過。

（冰雪季節）